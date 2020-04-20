En uzun Sinop’ta, en kısa Hatay’da tutulacak

Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı Ramazan, 24 Nisan’da başlayacak.

İlk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Ramazanın 27’nci gecesine denk gelen Kadir Gecesi, 19 Mayıs’ta idrak edilecek. 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yılki fitre bedeli, 27 Türk lirası olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, “Ramazanın birinci günü Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak. Ramazanın son günü Sinop’ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak” dedi. AA

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