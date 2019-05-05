Endonezya'da ilk teravih heyecanı

Endonezya'da Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki camileri dolduran Müslümanlar, mübarek ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Teravih öncesi camilere gelen Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek ramazan ayına manevi hazırlık yaptı. Bu arada Endonezya İdari ve Bürokratik Reform Bakanlığı, bu ay için kamu kurumlarındaki çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenlemenin ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu. Cakarta'daki Müslümanlar, 13 saat 23 dakika oruçlu olacak. AA

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