Endülüs’te iftar

Müslümanlar için özel bir yeri olan, yaklaşık 8 asır Müslümanların egemenliği altında olan Endülüs’ün önemli şehirlerinden biri olan Granada’daki Müslümanlar iftarı El Hamra Sarayı karşısındaki Ulu Cami’de yapıyor.

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentindeki Ulu Cami’de Ramazan boyunca, burada yaşayan veya turist olarak gelen Müslümanlara iftar yemeği veriliyor. Müslümanlar için özel bir yeri olan, 711-1492 yılları arasında yaklaşık 8 asır Müslümanların egemenliği altında olan Endülüs’ün önemli kentlerinden biri olan Granada’daki Müslümanlar, oruçlarını, tarihi El Hamra Sarayı’nın tam karşısında bulunan Ulu Cami’nin avlusunda açıyor. İftardan sonra açıklama yapan Ulu Cami Vakfı ve İspanya İslam Toplumu Derneği Başkanı Umar del Pozo, “Bundan 500 yıl önce Müslümanlar El Hamra Sarayı’ndan buraya bakarak oruçlarını açıyorlardı. Biz şimdi El Hamra’nın karşısında iftarımızı açıyoruz.” dedi. Ramazan boyunca her gün kültürel, sosyal etkinlikler, dini sohbetler organize ettiklerini söyleyen Del Pozo, yurt dışından çok sayıda Müslümanın da Ramazan’ı Granada’da geçirmek için buraya geldiğini ifade etti.

MÜSLÜMAN OLANLARIN SAYISINDA ARTIŞ

“Son yıllarda Müslüman olan Hristiyanların sayısında önemli bir artış gözleniyor. Her cuma en az bir kişi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oluyor. Camimizde yılda 150 kişi Müslüman oluyor.” diyen Del Pozo, artışın sebebini şu sözlerle açıkladı: “Dünyada son yıllarda yaşanan toplumsal sorunlar, salgın, insanları kendi yüreğinin sesini dinlemeye, araştırmaya ve iç huzuru aramaya daha fazla itti. Aradıkları yolu da İslam’da buldular.” Bir dönem Avrupa’da en çok Müslüman nüfusun olduğu bölge olan Endülüs’te günümüzde 340 bin Müslüman yaşıyor.