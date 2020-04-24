Enfüsi Tefekkür: Tecrid-i zihin

ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞ

“Cenab-ı Hakk’a niyaz ettim ki; bana kuvvetli bir sabır, bir tecrid -i zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim.”

Yukarıdaki cümleyi Üstad Hazretleri, hizmet-i Kur’- ânîyede başa gelen sıkıntılar için sarfetmiş. Bununla beraber Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde ibadette, dünyayı kalben terk etmekte, basit ve sığ meselelerde boğulmamakta, insanlardan gelen üzücü hallerde takılıp kalmamakta, Kur’ân-ı Kerîm ve Risaleleri okuyup anlamak için yoğunlaşmakta kullanmalıyız.

Bu özel ayda diğer aylardan daha fazla enfüsî tefekküre, iç yolculuğumuza dönmeliyiz. Ramazanda yaptığımız ibadetlerin sevapları da diğer aylara göre yüzlerce ve binlerce kat fazla olduğunu unutmamalıyız. Zaten malûm virüsten dolayı tecrid içindeyken, zihnimizi safi bırakıp gıll u guştan azade olarak Kur’ân-ı Hakîmin feyzini olduğu gibi almaya vesile edelim inşallah.