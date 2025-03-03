Enkaz arasında iftar

Suriye’nin başkenti Şam’daki Cobar Mahallesi’nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanî Yardım Vakfı, Suriye’nin başkenti Şam’daki Cobar Mahallesi’nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi.

Devrik Baas rejimi tarafından yerle bir edilen Cobar Mahallesi’nde yaklaşık 500 kişi, İHH’nin toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi. Enkaz haline gelen evlerin arasında düzenlenen iftar programına katılan Ebu Kemal Gannum, yıllar sonra ilk kez Cobar’a geldiğini söyledi. Esad rejiminin yoğun saldırıları sonucu yerle bir edilen Cobar’dan 2018’de zorla göç ettirildiğini belirten Gannum, iftar yapılan noktanın yıkılmadan önce çarşı olduğunu ifade etti.

7 yıl sonra ilk

Gannum, “7 yıl sonra Cobar’a gelebileceğimi hayal bile edemezdim. Çok şükür büyük bir sevinç yaşıyoruz. Esad rejimi buraya girmemizi yasaklamıştı. Ülkemiz özgürleştikten sonra burada ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Şam’dan zorla göç ettirildikten sonra Afrin’de bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu bir bacağını kaybettiğini dile getiren Gannum, Cobar halkıyla bir arada bulunmanın kendileri için anlatılmaz bir duygu olduğunu ve mahallelerinin yeniden imar edilmesini temenni ettiklerini belirtti.