Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1. Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah, 2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman, 3. Ey ahirette, sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahîm, 4. Ey her şeyi hakkıyla bilen Alîm, 5. Ey yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm, 6. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm, 7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hakîm, 8. Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm, 9. Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm, 10. Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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