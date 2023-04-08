Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİP) Fransa’nın Strasbourg şehrinde düzenlenen Ramazan Fuarı Müslüman ve Fransız vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hautepierre Fuar Alanı’nda 23 Mart’tan beri devam eden fuarda yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ve çeşitli söyleşiler yapılıyor. 70’e yakın standın açıldığı fuarda Anadolu’ya has yemekler ile çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergileniyor. Organizasyonda ayrıca semazen gösterisi de yapıldı. DİTİP Strasbourg Başkanı ve Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu, yaptığı açıklamada, amaçlarının Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak olduğunu söyledi. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.