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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fransız Bakan cami iftarında

05 Nisan 2023, Çarşamba 19:00
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris’teki Ulu Cami tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız’ın daveti üzerine bu camide gerçekleşen iftara katıldığını belirtti. Camide yaptığı konuşmanın görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına ülkedeki Müslümanlara iyi bir ramazan ayı diledi. Darmanin, ramazanın ailelerin bir araya geldiği ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, “Sizinle, temsilcileriniz ve tanışmamıza fırsat sağladığınız imamlar günlük diyalog için bu akşam size ayrıca teşekkür edebiliriz” ifadelerini kullandı.

AA

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