Gıda israfına dikkat edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de ortalama günde 6 ila 8 milyon ekmeğin çöpe atıldığını belirterek, vatandaşlara özellikle Ramazan ayında gıda israfına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Palandöken, “Ramazan ayı, israfın en aza indirilmesiyle ilgili insanların daha dikkatli olacağı bir ay. Ramazan ayı, iştahlarımızın biraz daha arttığı günler olarak sayılıyor. En başta nimet diye kabul ettiğimiz ekmek, ülkemizde günde 100 milyona yakın üretiliyor. Bunun neredeyse 6 ila 8 milyonu çöpe gidiyor. Halbuki dünyanın birçok ülkesi açlıkla mücadele ediyor. Ekmek sofraların olmazsa olmazı ama ramazan ayında tabii yiyeceğimiz kadar tüketmeli hem de bu nimetin çöpe gitmesinin önüne geçmemiz lazım” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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