Görev başında ilk sahur

İstanbul İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiye erlerini, ramazan ayının ilk sahurunda görüntülendi. Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu çalışanları, sahur için mutfağa girip hazırlıklara başladı. 9 kişiden oluşan itfaiye takımı çalışanları, el birliği ile sahur için hazırlanan kahvaltılıkları masaya servis etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek masaya oturan itfaiye erleri, dua ederek sahur yaptı. Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu erleri, vatandaşlara huzurlu bir Ramazan ayı dileğinde bulundu. AA

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