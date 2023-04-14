Goussainville Ulu Cami Derneği iftarı yapıldı

Fransa’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneği organizatörlüğünde toplu iftar programı düzenlendi.

Başkent Paris’e yakın Sarcelles kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğinin organize ettiği iftar programına, Türk STK temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Okunan ezan ve duaların ardında iftarını açan vatandaşlar, inşaatı devam eden Goussainville Ulu Cami kompleksinin maketini inceleme fırsatı buldu. Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, bu yıl Goussainville Ulu Cami toplu iftar programlarının 5’incisini düzenlediklerini belirtti. AA

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