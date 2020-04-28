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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Hangi ülkede ne kadar süre oruç tutuluyor?

28 Nisan 2020, Salı 14:00
Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında, oruç tutma süreleri de kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı. 

Diyanet İşleri Başkanlığının dünya namaz vakitleri takvimine göre, bugün 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 18 saat 19 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat 8 dakika sürüyor.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

Oruç tutulan süre bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 17 saat 27 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 17 saat 21 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 16 saat 54 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 52 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 16 saat 52 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 16 saat 30 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 16 saat 24 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 16 saat 10 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 16 saat 1 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 49 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 saat 26 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 15 saat 14 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 16 saat 3 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 saat 6 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 saat 5 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 saat 3 dakika, Kudüs'te 14 saat 57 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 49 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 44 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 30 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 46 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 23 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 42 dakika, Şili'nin başkenti Santiago'da 12 saat 23 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 22 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 21 dakika oldu.

Öte yandan iftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 5 saat 41 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 6 saat 33 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 saat 39 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da ise 7 saat 6 dakika oldu.

AA

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