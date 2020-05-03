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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Hasta ziyareti

03 Mayıs 2020, Pazar
TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK

Hz. Peygamber (asm) hastanın moral açıdan desteklenmesi için hasta ziyaretine önem vermiştir. Hastaların ziyaret edilmesini toplumsal görevlerden birisi kabul etmiştir. Hasta ziyaretinde hastanın moralinin yüksek tutulmasını tavsiye etmiştir.

“Hastanın yanına girdiğinizde eceli konusunda onu rahatlatın. Bu onun ecelinin vaktini değiştirmez, ama hastayı rahatlatır.” buyurmuştur. (Tirmizî, “Tıbb”, 35).

Nitekim ağır ağrıları olan bir hastayı ziyaret ettiğinde “Sana müjdeler olsun. Allah Teâlâ, “Cehennem ateşine girmesinler diye günah işleyen kullarımı dünyada hastalık ateşiyle imtihan ederim.” buyurmuştur” diyerek hastayı teselli etmiştir. (Tirmizî, “Tıbb”, 35; İbn Mâce, “Tıbb”, 19).

Hastalara yumuşak davranmayı emretmiş; hastaların zorlanmalarını uygun bulmamıştır. Bir hadislerinde “Hastalarınızı yemek yemeye zorlamayın; Allah, onları yedirir, içirir.” demiştir. (Tirmizî, “Tıbb”, 4; İbn Mâce, “Tıbb”, 4).

Hastaların gönüllerinin hoş tutulmasını öğütlemiştir. Hasta ziyaretinde hastaya “yemek istediğin bir şey var mı?” diye sormuş; “Hastanızın canı bir şey çekerse, onu yedirin.” buyurmuştur. (İbn Mâce, “Tıbb”, 2). 

Hastaların acılarını hafifletmek için duâ etmelerini önermiş, “Duyduğum sancının şerrinden, Allah’ın izzet, kudret ve gücüne sığınırım” şeklinde duâ etmelerini öğütlemiştir. (Tirmizî, “Tıbb”, 27).

Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

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