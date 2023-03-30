"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

30 Mart 2023, Perşembe 11:30
Mısır’daki El-Ezher Kurumu, kendi bünyesinde eğitimlerini sürdüren yabancı öğrencilere yönelik Ramazan ayı münasebetiyle günlük olarak iftar programı organize ediyor.

Bediüzzaman’ın El-Ezher Şeyhi Bahît Efendi ile görüşmesi
Ezher şeyhlerinden Muhammed Ebu Leyla'nın Risale-i Nur hakkındaki görüşleri
Camiü’l-Ezher’in kız kardeşi
Ezher Üniv. eski rektörü, Mısır Yüksek Din Kurulu Genel Başkanı Ahmet Ömer Haşim: “Risâle-i Nurların kaynağı Kur’ân ve sünnettir”

Ülkenin köklü üniversitelerinden olan Ezher Kurumu, Ramazanın ilk gününden bu yana düzenlediği iftar programı kapsamında her gün 4 bin Ezher öğrencisini ağırlıyor.

Başkent Kahire’nin Dirrasa bölgesinde yer alan Ezher Camisi’nde akşam namazında bir araya gelen Ezher öğrencileri, namazın ardından caminin avlusunda iftarını açıyor.

Ezher Camisi’nde düzenlenen iftar programının yanı sıra teravih namazı kılınıyor ve dualar ediliyor. Söz konusu iftar programı ramazan ayı boyunca sürecek.

Ezher Kurumu, geçen yıl da ramazan ayı boyunca iftar programı organize etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez

    Haksızlığa karşı susmamak gerekir

    İstifa etmeden aday olamazlar

    Ailesine namaz kıldırdı

    500 yıllık iftar geleneği

    Kahramanmaraş - Göksun'da mahalle ikiye ayırdı

    'Nisan, mayıs aylarında taarruz planlanıyoruz'
    📷

    Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı - ''Hüzünlü bir ortam"

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden Millet İttifakı?
    Genel

    Yusuf Kerim yasası geçti
    Ahmet BATTAL

    Diyet isteyen AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Dört saat kuralı
    Ali Rıza AYDIN

    Çok dua edelim, çok
    Genel

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Oruçla ilgili özürler
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat rey-i vâhiddir, zulmün temelidir
    Genel

    Kahramanmaraş günleri Yeni Asya’sız olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.