Hırka-i Şerif bu Ramazan hasret kalacağız

Her Ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyaret edilemeyecek.

Peygamber Efendimizin (asm) günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza ediliyor. Hazreti Muhammed’in (asm), Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden yüz binlerce insanın her yıl kutsal emaneti, Ramazan ayında ziyaret ettiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Hırka-i Şerif’in bu Ramazan ziyarete açılmayacağını belirten Samir, şunları ifade etti: “Dünyamız ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemiden dolayı, sosyal mesafenin korunması amacıyla alınan tedbirler titizlikle sürdürülmektedir. Bu minvalde, muhafız aile olarak, halkımızın sağlığını korumak ve tedbirlere uymak adına, bu sene Ramazan ayında Hırka-i Şerif’in ziyarete açılamayacağını üzülerek kamuoyuna duyurmak istiyorum.” AA

Okunma Sayısı: 348

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.