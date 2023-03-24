Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Peygamberimize (asm) salâvata, hürmete ve muhabbete vesile oluyor

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in, Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, muhafız aile Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

"Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği"

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ikinci gününe gelen bir cumada Hırka-i Şerif'in ziyarete açıldığını söyledi.

Bu sene Hırka-i Şerif'in daha uzun süre vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirten Samir, "Hırka-i Şerif'i dualarla açtık çok şükür. Hırka-i Şerif'i ne kadar çok vatandaşımız ziyaret ederse biz o kadar memnun oluruz. Pandemiden dolayı 2 sene ziyarete açamadık, geçen sene de son 10 gün Hırka-i Şerif'i ziyarete açmıştık. Bu sene hasretimizi gidereceğiz. Vatandaşlar Hırka-i Şerif'e çok ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'i ziyaret eden Neslihan Candan, Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Beni hep buraya annem getirir. 20 senedir Hırka-i Şerif'i ziyaret ederiz. Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği. Hırka-i Şerif erkenden görmeye geliyoruz, sanki ilk defa görüyormuş gibi hissediyoruz. Koşarak geldik." dedi.

Recep Yıldız ise Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ziyarette her yerim titredi. Bütün Müslümanlara nasip etsin. Çok mutluyum." diye konuştu.

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Bediüzzaman, Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ziyaretleri hakkında ne diyor?

SALAVATA VESİLEDİR...

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif, Lihye-i Şerif ziyaretleri büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor.

Bediüzzaman Said Nursi bu ziyaretlerin vesilelik cihetine dikkat çekerek 'Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir' diyerek Peygamber Efendimize (SAV) hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile olduğunu vurguluyor.

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Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir

Eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir.

Bugün Refet Beyin bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki:



Hadisçe sabittir ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın lihye-i saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil. Belki re's-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar, binlerdir; şimdiki mevcuda müsâvi gelebilirler.

Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her camide bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risaletin saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin?

Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karşı salâvat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için, eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine katî delil olmasın, yeter. Çünkü telâkkiyât-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer.

Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır.

Refet Bey mektubunda diyor: "Bu mesele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.

Lem’alar, On Altıncı Lem’a, Hâtime, s. 272

LÛ­GAT­ÇE:

Lihye-i Saadet: Peygamberimizin (asm) saç ve sakalının taneleri.

re's-i mübarek: mübarek baş.

müsâvi: eşit, denk.

telâkkiyât-ı âmme: umumî anlayış, genel telâkki.

ihvan: kardeşler.

beyn: ara, arası.

inşikak: Parçalanma, kırılma.

müdavele-i efkâr: Fikir alış-verişi.

nizâ: Çekişme, kavga.

mübahase: sohbet, konuşma.