Hollandalı gençler iftarda buluştu

Rotterdam sokak iftarında 800 üniversiteli genç birlikte iftar yaptı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Üniversiteliler Birliğince (IGMG Studenten) organize edilen sokak iftarında ülkenin çeşitli bölgelerinden üniversiteli gençler birlikte iftar yaptı. Rotterdam’da sokak iftarı, yaklaşık 800 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinde, bir tarafı kütüphane, bir tarafı kültürel yemeklerin sunulduğu Markthal ve diğer tarafı da tren, metro ve tramvay istasyonu olan Blaak Meydanı’nda üçüncü kez düzenlendi. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.