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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hollandalı gençler iftarda buluştu

15 Nisan 2023, Cumartesi 02:13
Rotterdam sokak iftarında 800 üniversiteli genç birlikte iftar yaptı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Üniversiteliler Birliğince (IGMG Studenten) organize edilen sokak iftarında ülkenin çeşitli bölgelerinden üniversiteli gençler birlikte iftar yaptı.

Rotterdam’da sokak iftarı, yaklaşık 800 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinde, bir tarafı kütüphane, bir tarafı kültürel yemeklerin sunulduğu Markthal ve diğer tarafı da tren, metro ve tramvay istasyonu olan Blaak Meydanı’nda üçüncü kez düzenlendi.

 

AA

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