“BU SENE DEĞİL LÜKS OTEL VE LOKANTA İFTARLARI, AİLE İÇİ İFTAR DAVETLERİ BİLE İPTAL EDİLİP, PARASI DEPREMZEDELERE GÖNDERİLSİN”

Onlar bu halde iken

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım: “Depremde milyonlarca insan yokluğa mahkum oldu. Yıkılan yuvalar var. Binlerce kardeşimiz şu anda çadırlarda, konteynerlerde. Değil otel ve lüks restoranlarda iftar yapmak, bu sene aile iftarları bile buralara kanalize edilmeli.”

İsraf infaka dönüşmeli

“Bu kadar büyük bir yara ve acı dururken, ev iftarlarında bile hassasiyet göstermemiz gerekirken otellerde, lüks lokantalarda yüksek paralar vererek yapılacak iftarlar ne Ramazan’ın ruhuna, ne de toplumsal acımıza uygun değil. İsrafın infaka dönüşmesi gerekiyor.”

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İftar daveti paraları depremzedelere

İlahiyatçı Muhammed Emin Yıldırım, iftar davetleriyle ilgili “Bu yıl vereceğimiz daveti deprem bölgesine gönderelim” dedi.

Ramazan ayında milyarlarca Müslüman oruç tutacak ve bir aylarını ibadetle geçirecek. İnsanlar iftar ya da sahur davetlerinde buluşacak, uzun zamandır görüşemeyenler bu sofralarda bir araya gelecekler. Bir de başka masalar var: Lüks iftarlar. R.B isimli bir restoranda iftar menüsü 955 lira. Orucunuzu lüks restoran ve mağazaların çevrelediği Galataport’ta açmak isterseniz kişi başı bin 540 lira ödemelisiniz. Çırağan Sarayı’nda iftar açmak isteyenler parasını önceden verirse kişi başı 2 bin 980, ödemeyi iftar akşamı yaparsa 3 bin 280 lira vermesi gerekiyor. Ortalama üstü restoranlarda kişi başı 750 lira olan iftar menüleri otellerde bin 250 lira ve üzeri. Yani böyle bir restoranda iftar açmak isteyen 4 kişi, en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Peki bu durum ramazanın neresinde? Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, normal zamanda israf olan bir şeyin ramazanda yapılması insana daha farklı bir biçimde mesuliyet yüklüyor” uyarısında bulundu.

İnsanî ve İslamî bir sorumluluk

Independent Türkçe’nin haberine göre, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin yokluğa mahkum olduğu depremi hatırlatan Yıldırım, “Yıkılan yuvalar var. Binlerce kardeşimiz şu anda çadırlarda, konteynerlerde. Değil otellerde ve lüks restoranlarda iftar yapmak, bu sene aile iftarlarının bile buralara kanalize edilmesi yönünde bir kanaatim var. İnsanlar, akrabalarına, arkadaşlarına evlerinde verecekleri iftar davetleri yerine ‘Bu yıl vereceğimiz daveti deprem bölgesine gönderelim’ diye bir hassasiyet duymak zorunda” dedi. “Bu kadar büyük bir yara ve acı dururken, biz ev iftarlarında bile böyle bir hassasiyet göstermemiz gerekirken otellerde, lüks lokantalarda yüksek paralar vererek yapılacak bu tarz iftarlar ne ramazanın ruhuna ne de şu anda oluşan bu toplumsal acımıza uygun bir şey değil” diyen Yıldırım, “Bütün kardeşlerimizin buna ciddi bir biçimde dikkat etmesi gerekiyor. Ramazan bize birçok şeyi öğrettiği gibi israf meselesini de öğretir. İsrafın, infaka dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu manada bir hassasiyetle hareket etmek hepimizin üzerinde vicdani, insani ve İslami bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi