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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

İftar veren Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den Ramazan mesajı

03 Nisan 2022, Pazar 16:37
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ülkede yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman'ın geleneklerine saygı göstererek ramazanın ilk gününde iftar verdi.

Başkent Sofya'daki Milenium Otel'de düzenlenen programda konuşan Radev, “İftar, Bulgaristan’daki farklı dinlerin arasında yaşanılan olumlu irade, karşılıklı anlayış ve iş birliğini sembolize ediyor. İnsanoğlunun sorunları farklılıklardan değil, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanır.” dedi.

Ramazan ayının insanları Allah’a yaklaştıran görevlere, dualara, hayır işlerine adanmış bir ay olduğunu belirten Radev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun asırlara dayanan tarihinde bilge Bulgaristan halkı farklı etnik ve dini toplulukların arasında sürdürülebilir bir hoşgörü kültürü oluşturmuştur. Bugünlerde de halkımız geçmiş kuşakların miras bıraktığı aynı yoldan ilerliyor. Yurttaşlarımız bunu günümüzde de zorlu bir ekonomik ve sosyal kriz ortamında kalplerini ve evlerini Ukrayna’daki savaştan kurtuluş arayan insanlara açıyorlar.”

Ukrayna topraklarını ateşe veren saldırganlığı ve kardeşin kardeşini öldürdüğü savaşı da kınayan Radev, bu savaşa bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

"İslam,insanoğlunun gelişimine katkı sağlayan bir medeniyet modelidir"

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, “İslam, kendi yüksek ahlaklı değer sistemi ile insanoğlunun gelişimine katkı sağlayan bir medeniyet modelidir.” dedi.

Haci, Cumhurbaşkanı Radev’in etnik ve dini ayrım yapmadan tüm Bulgaristan vatandaşların cumhurbaşkanı olduğunu gösterdiğini söyledi. “Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğindeki iftar sofrası milletimizin birlik ve dayanışmasını temsil ediyor.” diyen Haci, bir bereket ayı olarak ramazanın Müslümanları bir araya getirip Allah’ın rızası için onları iyilik yapmaya davet ettiğini söyledi.

Ramazan’da yoksul ve zayıf düşen kişilerin unutulmaması gerektiğini belirten Haci, “Kutsal Ramazan ayı insanlar arasındaki sosyal dayanışmanın bir ifadesidir. Pandemi ve savaşların yarattığı sıkıntıların olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Allah’a dualarımız bu zorluklar bir an önce son bulması ve huzura kavuşmamız içindir. Dualarımız barış ve karşılıklı anlayış içindir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Radev’in ev sahipliğindeki iftara Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Müslümanların ve diğer dinlerin ruhani liderleri, basın, sanat ve kültür çevreleri temsilcileri ile Sofya’da görevli büyükelçiler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Radev, ramazanın ilk gününde iftar verme geleneğine Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıl ara vermişti.

AA

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