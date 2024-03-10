İlk teravih, ilk sahur bu akşam

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayı başlıyor. Müslümanlar, yarın günü oruç tutmaya başlayacaklar.

Binlerce müslüman oruç tutabilmek için ilk sahuruna 10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece uyanacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. 30 gün sürecek Ramazan ayının hemen ardından 3 günlük bayram tatili olacak.

Onbir Ayın Sultanı, Ramazan ayında Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye dikkat edecek. Ramazan ayı içerisinde Kur’an’ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi de idrak edilecek. Toplam 30 gün sürecek Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde bu akşam kılınacak. Ayrıca ilk sahura da kalkılacak. Ayrıca Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi; Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı; Ramazan Bayramı 3. günü ise 12 Nisan Çarşamba.

İstanbul - Mücahit Ak