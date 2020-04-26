İnşaallah camilerimize yeniden kavuşuruz

Üsküp Arasta Camii İmamı, hafız Abdülbaki Baki, “Bu yıl ilk defa bu salgın sebebiyle camilerden ve cemaatten mahrum kaldım” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan Kuzey Makedonya’da teravih namazları evde kılınıyor. Salgın tedbirleri kapsamında camilerde toplu halde namaz kılınması yasaklanan, birkaç haftadır cuma namazlarının toplu halde kılınamadığı ülkede, Ramazan ayının başlamasıyla da teravih namazları camilerde eda edilemiyor. Başşehir Üsküp’teki Müslüman aileler, oruçlarını açtıktan sonra, yerel saatle 19.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, teravih namazını evde kılıyor. Genelde ailenin en yaşlı ferdi imam olurken, aralarında kadın ve çocuklar da olmak üzere ailenin diğer fertleri ise imamın arkasında saf tutup namazlarını eda ediyor.

Teravih namazları evlerde kılınıyor

Üsküp Arasta Camii İmamı, hafız Abdülbaki Baki de salgın nedeniyle teravih namazlarını ailesiyle birlikte evde kılıyor. Namazda imam olan Baki’nin arkasında ise aile fertleri saf tutuyor. 74 yaşındaki Baki, küçüklüğünden beri Kur’ân talebeleriyle meşgul olduğunu ve farklı camilerde müezzin, hatip ve imam olarak vazifelerini icra ettiğini ifade etti. Baki, “Bilhassa Ramazan ayında mukabele ve teravih namazlarını coşkulu bir şekilde geçirirdik. Bu yıl ilk defa bu salgın sebebiyle camilerden ve cemaatten mahrum kaldım. Bu bizi çok mahzun ediyor. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi herkesin yaptığı şekilde biz de teravih namazını ailecek evde kılıyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu musîbetin bir an önce bertaraf olmasını temenni ediyoruz” diyen Baki, “İnşallah tekrardan camilerimize ve cemaatimize kavuşuruz. İslâm âleminin Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.