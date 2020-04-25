DÜNYA LİDERLERİ MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN AYINI TEBRİK EDERKEN, YAŞANAN SALGIN SEBEBİYLE İSLAMÎ DEĞERLERİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI.

Her zamankinden önemli

BÜTÜN dünyada yaşananan koronavirüs salgını dünya liderlerinin Ramazan mesajlarına da yansıdı. Ramazan ayının Müslümanlar için biraraya gelme zamanı olduğuna dikkati çeken liderler, “Bu Ramazan, Kovid-19 salgını sebebiyle özellikle zorlayıcı olacak, ancak şefkat, hayır ve fedakârlık değerleri her zamankinden daha önemli bir hale geldi” mesajını verdi.

Merhamet, cömertlik

Almanya Başbakanı Merkel, Ka-nada Başbakanı Trudeau, İngiltere Başbakan vekili Raab, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Ramazan mesajlarında, Müslüman-ların Ramazan ayını tebrik ederek, “Bu kriz sırasında İslam’ın kalbinde-ki merhamet, minnettarlık ve cö-mertlik gibi değerler, her zamankin-den daha fazla yankılanıyor” diyerek İslamî değerlerin önemini vurguladılar.

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İslâm’ın değerleri dünya gündeminde

Dünya liderleri, Ramazan ayının başlaması sebebiyle yayınladıkları mesajlarında özellikle salgın sürecinde İslam’ın değerlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ramazan ayının başlaması sebebiyle Müslüman alemi için mesaj yayımladı. “Esselamü Aleyküm” diye mesajına başlayan Trudeau şöyle devam etti: “Geleneksel olarak Ramazan, topluca bir araya gelme zamanıdır. Aileler ve arkadaşlar, Ramazan’ı, bir araya gelerek, gün boyunca oruç tutarak ve günlerini iftarla bitirerek yaşarlar. Bu yıl Ramazan, küresel Kovid-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken farklı olacak. Evde kalarak, halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini izleyerek topluluklarımızı korumak için çalışacağız. Bu kriz sırasında İslam’ın kalbindeki merhamet, minnettarlık ve cömertlik gibi değerler, her zamankinden daha fazla yankılanıyor. Sadaka ve manevi tefekkür zamanı olan Ramazan, bize başkalarının ihtiyaçlarını kendimizinkinden öne koymamızı ve bu değerleri günlük yaşamlarımızda uygulamamızı hatırlatır. Müslüman Kanadalıların ülkemize her gün yaptıkları değerli katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ailemiz adına eşim Sophie ve ben, herkese kutsanmış ve huzurlu bir Ramazan diliyoruz. Ramazan mübarek.”

Ramazan tefekkür ayıdır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşayan Müslümanlar için bir Ramazan mesajı yayınladı. Başbakanlık internet sitesinde Türkçe olarak da yayınlanan mesajda Merkel, “Ramazan ayı insanların; iç seslerine kulak verdikleri, tefekkür ettikleri ve - başta muhtaçlar olmak üzere - yüzlerini diğer insanlara doğru çevirdikleri ve siz Müslümanların bir araya geldiği bir dönemdir. Her akşam açılan iftar sofraları aynı zamanda; farklı inançlara mensup insanlarla yapılan buluşmaları da simgeler ki bu da beraberliğimizin ve toplumsal aidiyetimizin çok özel bir ifadesi ve yansımasıdır. Ancak bu yıl tüm bunlar mümkün olmamaktadır. Zira Koronavirüs pandemisi; geleneklerimizi, bayram- larımızı, buluşmalarımızı ve dini merasimlerimizi alışılagelmiş biçimde cemaat içerisinde idrak etmek yerine, bizleri bunlardan feragat etmeye zorluyor. Bu sıra dışı dönemlerde dahi, inancınızı ve bağlılığınızı yine de yaşatabilmenizin yollarına ulaşmanızı diliyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da o nedenle alışık olmadıkları şartlar altında Ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Hepimize barış ve beraberlik getirsin

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen sosyal medya hesaplarından Ramazan tebriği yayınladı. Van der Bellen mesajında “Başlayan oruç ayında kadın ve erkek bütün Müslümanlara barış dolu bir Ramazan diliyorum. Özellikle böyle zor bir zamanda bu ay hepimize barış ve beraberlik getirsin” dedi. Koronavirüs tedavisi gördükten sonra dinlenmeyi sürdüren Başbakan Boris Johnson’a vekalet eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da ramazanın gelişi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. İngiltere ve dünyadaki Müslümanlara, “Hayırlı ramazanlar” dileğinde bulunan Raab, “Bu ramazan özellikle zorlayıcı olacak ancak şefkat, hayır ve fedakarlık değerleri her zamankinden daha önemli bir hale geldi” ifadesini kullandı.

‘Fedakarlığınız için teşekkür ederim’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve silahlı kuvvetler ile diğer alanlarda hizmet veren birçok Müslümanın bu sene ramazan ayının sevincini alışageldikleri gibi paylaşamayacağına dikkat çekti. Ülkedeki Müslümanlara seslenerek, “Evde kaldığınız için teşekkür etmek istiyorum.” diyen Hancock, şöyle konuştu: “İftarın ne kadar önemli olduğunu, teravih namazlarının ne kadar önemli olduğunu ve Ramazan Bayramı’nın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dini uygulamalarınızın bu önemli bölümlerinde büyük değişiklikler yaptığınız için teşekkür ederim. Hepinize ‘Hayırlı ramazanlar’ demek istiyorum. Hizmetiniz ve vatandaşlığınız için teşekkür ederim, fedakârlığınız için teşekkür ederim.”