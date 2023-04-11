İslamiyet bilgiye ve bilime kıymet veriyor

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“1209’da Paris’te toplanan Sinod, tabii ilimlere ait eserlerin okunmasını “günah” sayarak papazları bundan ötürü azarladı. Böylece dinî tazyik, vücuda getirici dehâyı daha başlangıçta boğuyor, her şahsî başarıyı önlüyor, odun yığınları üzerinde yakılma ve müsadere; “Kilise Dogması”na uygun düşmeyen her fikrî faaliyeti engelliyordu. Şurası da açıktır ki nerede taassup dinî toleransa galip gelirse ,bilâhare İslâm dünyasında da olduğu gibi, ilim derhal durur.

İslâm dünyasında ise galip bir devletin sulh anlaşması şartı olarak -silah ve harp gemilerinin teslimini istemeğe itina göstermesi gibi- Hârûn-ür-Reşid de, Amoria ve Ankara’nın fethinden sonra aynı itina ve titizlikle eski Yunan el yazmalarını ister.

Bugünkü günde; mağlûptan maden kuyuları, harp bakımından önemli sınaî tesisler, mahvedici yeni silâhların imâl plânlarıyla birlikte mûcitleri istenirken İslâm dünyasında El-Me’mûn, Bizans Kralı III. Michael’e karşı kazandığı zaferden sonra tazminat olarak antik filozofların henüz Arapçaya çevrilmemiş eserlerini, gerçek bir barış tesisine yarayan fikrin silâhlarını ister. Çünkü kitap istikâmeti tâyin eder. İlim, sulha götüren bir elçi vazifesi görür.”