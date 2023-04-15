İslamiyet’te kimse kimseden üstün değildir

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayanlar: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Kilise ile cami, daha yolun başlangıcında mü’minler için tamamen değişik manalar taşırlar. Camide tam bir müsâvat hakimdir. Cami mihrabı, kilise mihrabından tamamen ayrı olarak, âlim ile çöpçünün, amiral ile askerin yan yana bulunduğu bir yerdir. İmam da elbisesi içinde fakat asla yüksekte olmayıp kundura boyacıları ve hükümet adamları gibi onlar seviyesinde diz çöküp ibadet vazifesini tamamladığı camide sadece namaz kılınmasına rehberlik eder.

Bu demokratik esas vasfa uygun olarak cami, mü’mini lâhutî temâşanın ruha huzur veren saadetindeki, en yüksek mertebeye doğrudan doğruya ulaştırabilmek için, ne mabet danslarına ne şarkılara ve resimlere ne de buhur duman ve kokularıyla renkli debdebe ve gösterişlere baş vurmaz.

Camilerin yapılışnda, bir hükme varmayı arzulayan kimse, sanat eserinin inşaatta kullanılan taşlarla değil; bilâkis ortaya koyucu zekânın taşlara vermiş olduğu nizâmla meydana geldiğini ilk bakışta farkeder.”