İslâmiyetsiz iman geçerli midir?

RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR

İslâmiyetsiz iman geçerli olmadığı gibi, imansız İslâmiyet de geçerli değildir, yani ahirette kurtuluş için yeterli değildir. 1 İslâmiyet parçalanma kabul etmeyen bir bütündür.

Başta Allah’a ve ahirete iman olmak üzere diğer bütün iman şartlarına inanmak gerektiği gibi, Kelime-i Şehadet, namaz, zekât gibi İslâm şartlarına, Kur’ân ve ve sahih hadislerde geçtiği gibi inanmak gerekir.

İman rükünlerinden her biri, diğerini ispat eder ve ona bir delil olur. 2 Diğer İslâmî prensipler de böyledir.

Kısaca Kur’ân ve sahih sünnette geçen Cenab-ı Hakk’ın bütün emir ve yasaklarını kalben tasdik etmekle geçerli bir iman ve Müslümanlığa sahip olunur.

İslâmiyet, birbirine eklenmiş bir zincir gibidir. Halkalarından birinin kopmasıyla o zincir dağıldığı gibi, Kur’ân ve sünnette yer alan emredilmiş veya yasaklanmış hükümlerden birini inkâr eden kişi imandan çıkar. Diğer bütün hükümlere olan imanı geçersiz olur.

Ancak İslâmiyetin sabit olan bütün hükümlerini kalben tasdik eden bir kimse, onları yerine getirmezse İslâm dairesinden çıkmaz, ancak günahkâr olur.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 58.

2- Şuâlar, s. 213.



Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU