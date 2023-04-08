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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İsrail yine sahurda saldırdı - DÜNYA NEDEN SESSİZ?

08 Nisan 2023, Cumartesi 00:41
İSRAİL, HER YIL OLDUĞU GİBİ, BU YIL DA FİLİSTİNLİLERE RAMAZAN AYINI ZEHİR EDİYOR. dÜN GECE SAHUR VAKTİ İSRAİL JETLERİ GAZZE’Yİ BOMBALADI.

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İsrail, Gazze’ye saldırı başlattı

ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADILAR

İSRAİL hükümeti, Gazze’ye saldırı kararı alınca İsrail jetleri yine bir Ramazan ayında, sahur vakti Filisinli Müslümanların üzerine bomba yağdırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bombardımanda Ed-Durra Çocuk Hastanesi’nin ve sivil yerleşim birimlerinin ağır hasar aldığını bildirerek, saldırıyı kınadı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ SESSİZ KALDI

AÇIKLAMADA, saldırının uluslararası insanî hukuku ve sağlık kurumlarını korumaya yönelik uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Bu arada, Filistin gündemli toplanan BM Güvenlik Konseyi’nin, bir karar alamadan toplantıyı sona erdirmesi ise tepkiyle karşılandı.

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İsrail yine sahurda saldırdı - DÜNYA NEDEN SESSİZ?

İsrail ordusu, Lübnan’a ve abluka altındaki Gazze’ye saldırı düzenlerken, dünya bu zulme sessiz kalıyor.

İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin ardından abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı. İsrail savaş uçaklarının Gazze’de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Gazze’deki Filistinli direniş grupları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu. 

Gazze’deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Düşmanın (İsrail’in) Gazze’deki direnişimize ve halkımıza yönelik tehditlerinin gölgesinde, her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde karşılık vermeye ve halkımızı nerede olurlarsa olsun savunmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor

İsrail’in Mescid-i Aksa ve içinde ibadet edenlere karşı saldırısını durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, “Düşman kendi iç krizlerini halkımıza ve kutsal değerlerimize ihraç etme maskaralığına son vermelidir” denildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Ed-Durra Çocuk Hastanesi’nde hasara yol açan İsrail saldırıları kınandı. Hava saldırısının hastane personelinin yanı sıra hastalar arasında büyük paniğe yol açtığına işaret edilen açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuku ve sağlık kurumlarını korumaya yönelik uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

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BMGK oturumundan sonuç çıkmadı

İsrail savaş uçaklarının gece Gazze kentinin doğusundaki bölgeyi bombalaması sonucu sivillere ait bazı evler de zarar görmüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Orta Doğu ve Afganistan’daki son durumun görüşüldüğü kapalı oturumundan sonuç çıkmadı. ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise bir gazetecinin, “ABD ortak açıklamayı neden engelledi?” sorusu üzerine, toplantının kapalı gerçekleştiğini ve bölgede gerginliği düşürmek için ciddi bir şekilde “sessiz diplomasi” yürütüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi

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Mescid-i Aksa’da namaz yasağı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’ya giden gruba Hutta Kapısı’nda coplarla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eski Şehir bölgesinde Aksa’ya çıkan yollarda demir bariyerler kurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa’nın Hutta kapısında copla müdahale etti. İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. Kudüs - aa

AA

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