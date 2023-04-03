İzmir’de iftar buluşması

Geçtiğimiz Cumartesi günü de İzmir Yeni Asya Kültür Merkezindeki geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi.

İzmir’in Bornova, Çamdibi, Pınarbaşı, Karşıyaka, Buca, Karabağlar ilçe ve semtlerinden gelen Yeni Asya gazetesinin okuyucuları iftar yemeğinde buluştular. İzmir Yeni Asya temsilcisi Hasan Şen, “Ramazan ayında bu güzel adeti senelerdir devam ettiriyoruz. Kaynaşmaya ve muhabbete vesile oluyor. Katkıda bulunan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu arada Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzü dağıtılıyor ve her gün hatim okunuyor. Hatim duası da her akşam yapılıyor. Allah kabul etsin” dedi.

Yemekten sonra Risale-i Nur Külliyatı’ndan Peygamberimiz (asm) ile ilgili bahis okundu. Kılınan teravih namazı sonrası yapılan ikinci derste de İşarat’ül İ’caz eserinden insanın acip yaratılışı ve ibadetin insanın hayat-ı şahsiyesine faydaları ile ilgili konu okundu.

İzmir - Salih Sütçüoğlu