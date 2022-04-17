İzmir’de Ramazan Risalesi hediye edildi

İzmir, Çamdibi Yeni Asya Temsilciliği oruç ayı Ramazanı fırsat bilerek Risale-i Nur Külliyatından “Ramazan İktisat Şükür Risaleleri”ni vatandaşlara dağıttı.

Çamdibi’ndeki esnafa ve vatandaşa kitap dağıtan İzmir Temsilcisi Nail Aladağ, kitapları alanların teşekkür ettiklerini ve en kısa zamanda bu eserleri okuyacaklarını söylediklerini belirtti. Bediüzzaman’ın telif ettiği eserler arasında yer alan “Ramazan İktisat Şükür Risaleleri” cep kitabı şeklinde de basılmış ve daha önce yapılan bir kampanya ile Türkiye genelinde çok miktarda dağıtılmıştı. İzmir - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.