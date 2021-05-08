Yeni Asya Ramazan Sayfası - Şiir: Mehmet Kovancı

Bin aydan hayırlı gece bu gece. Dillerde duâlar hep hece hece. Bu büyük nimete yapalım secde. Rabbimin izniyle melekler yerde. İhya edenlere var büyük müjde Bütün günahlardan affını dile. Tevbe-i Nasuh’u yapalım hele. Affı seversin Rabbim affet beni de Kadir Gecesi’nde nazildir KUR’ÂN. Tilâvet-i Kur’ân dilinde her an. Ahkâmı rehberdir uyun her zaman. Saadet-i dareyn Kur’ân’dır inan. Her harf-i Kur’âna otuz bin sevap Bu kâr kaçırılmaz tilâveti yap. Kıymetini bilin veriniz cevap. Hesapsız ecir var apaçık hesap. İhya edenlere melekler şahit. Ruhlar âleminde yapılan ahit. Dünyaya gelince sözünde sabit. Bu gibi geceler çok büyük ümit. Ramazanda saklı böyledir takdir. Her gördüğün Hızır, her gece Kadir. Bildirilir ise Havaslar bilir Genel hüküm ise yirmi yedidir. Seksen sene ömür bu gecede var. Acaba dünyada var mı böyle kâr. Amel defterine sevaplar akar. Gerçek sevapların acep ne kadar.

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