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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Kâfirlerin ebedî olarak Cehenneme atılmasının hikmeti nedir?

01 Mayıs 2020, Cuma 00:29
RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

CEVAP: Kâfirlerin Cehenneme atılması haktır ve adalettir. Kâfir az bir ömürde günah işlemiş, ama günahta nihayetsiz bir cinayet işlemiştir. Çünkü küfür, bütün kâinata hakaret ve onun manevî değerini düşürme, varlıkların Allah’ın birliğine olan şahitliklerini tekzip, varlıkların aynalarında yansımaları görülen İlâhî isimleri tezyif (alaya alma) manasını taşır.

Canlı ve cansız bütün varlıklar, kendi hal dilleriyle Cenab-ı Hakk’ı tesbih ediyor, yani O’nun her türlü kusur ve noksan sıfatlardan beri olduğunu ifade ediyor, O’na kulluk ediyor. Kâfir ise, bunu yapmamakla, adeta varlıkların ibadetiyle alay etmiş oluyor.

Onun için Cenab-ı Hak, varlıkların haklarını kâfirden almak için onu ebedî olarak Cehenneme atar. Eğer kâfir, işlediği küfür cinayetinin cezasını çekmese, hukukuna tecavüz ettiği varlıkların hukuku zayi olmuş olur.

(Mektubat, s.70.)

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