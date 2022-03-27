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27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Kalpleri yumuşatan Ramazan heyecanı, coşkusu 2 Nisan'da başlayacak

27 Mart 2022, Pazar 16:00
İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen ve müjdelenen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek.

Üç ayların kıymeti
Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak

Rahmet, mağfiret sağanağı mübarek üç aylardan Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği büyük bir coşku ve katılımla yeniden sürdürülecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu kudsi ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdesiyle insanlığı duyurulan Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.

"Tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen Ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, Ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.

Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.

Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız." dedi.

Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, "Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var." diye konuştu.

Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.

AA

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