Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Ramazan Müslümanlar için manevi tefekkür, dua etme ve hayırseverlik yapma zamanıdır” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk teravih namazının kılındığı saatlerde yayımladığı mesajla, ülkedeki Müslümanların ramazanını kutladı. Trudeau mesajında, “Bu gece Kanada’daki ve dünyadaki Müslümanlar kutsal ramazan ayının başlangıcını kutlayacak. Ramazan, Müslüman takviminin dokuzuncu ayına denk gelir ve resmi olarak hilalin görünmesiyle başlar ve biter. Bu, akşamları aile ve arkadaşlarla bir araya gelerek gün boyu tuttukları oruçlarını açacak Müslümanlar için manevi tefekkür, dua etme ve hayırseverlik yapma zamanıdır. Yemek, akşam namazını takip eder ve ramazanın kalbindeki şefkat, şükran ve cömertlik değerleri üzerinde düşünme fırsatı sunar.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor

İslam dünyasında 11 ayın sultanı olarak bilinen ramazan ayı, Kanada da coşkuyla karşılandı. Kanada İmamlar Konseyi Ramazan boyunca cami ve mescitlerde ücretsiz iftar verileceğini açıkladı. Ülkedeki üniversiteler ve kolejlerde de iftar saatinde okulda olacak Müslüman öğrenciler için ramazan boyunca iftar ücretsiz olacak. Ramazan ayı sebebiyle ülkedeki market zincirleri, mağazalar ve bazı iş yerleri de sosyal medya hesapları ve evlere dağıtılan broşürleri ile Müslümanların kutsal ayını tebrik ettiler.