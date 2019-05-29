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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kardeşeli’nin Ramazan çalışmaları sürüyor

29 Mayıs 2019, Çarşamba 01:02
Kardeşeli İnsanÎ Yardım Derneği Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Birçok bölgede “gıda kolisi” dağıtımı gerçekleştiren Kardeşeli Derneği, aynı zamanda ‘Paylaşmanın Güzelliğini’ yaşamak ve yaşatmak adına iftar organizasyonları gerçekleştiriyor. Türkiye’nin yanısıra Arakan, Sudan, Burkina Faso, Uganda, Bangladeş, Suriye, Kudüs, Mali, Yemen ve Gazze’de iftar sofraları kuran dernek hedeflerindeki “Ramazan Ayında 150.000 Kişiye İftar” projesi kapsamında çalışmalarına gayretle devam ettiklerini bildirdi.

BOMBALAR ALTINDAKİ YEMEN

Yoksulluğun zirveye ulaştığı Yemen’de bombardıman altında yapraklar ile yaşama mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayı bereket ve sevincini yaşamaları için organizasyonlar düzenleyen dernek, hayırseverlerin iftar desteklerini Ramazan ayının son gününe kadar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırmaya devam edecek. Dernek yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, durumun ehemmiyeti; “Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bağışlarınız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut oluyor. Ramazan ayının asıl amacı olan yardımlaşma ve dayanışmayı siz destekçilerimizin yardımlarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Günlerce aç kalan, açlıktan uyuyamayan kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Gelin hep beraber bu çalışmalara sahip çıkalım.’’ şeklinde ifade ediyor.

YETİMLERE DE BAYRAM OLSUN 

Su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açan, su tankerleriyle su dağıtan Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği, yetimlere de bayram sevincini yaşatmak adına bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyor. Yokluk içinde kimsesiz büyüyen yetimlerin yüzleri biraz olsun gülsün diye yine hayırseverlerin destekleriyle “10.000 Yetime Bayramlık” hedefi için çalışmalarına devam ediyor.

BİR İFTAR DA SİZDEN

Bir İftar Bedeli 15 TL, Bir Kumanya Bedeli 120 TL ve Bir Bayramlık Bedeli 120 TL.

Sizlerde bir iftar açtırmak, bir yetim güldürmek isterseniz Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği’ne 444 44 46 – 0(216) 224 22 24 numaralı telefonlardan ulaşabilir, online bağışlarınızı yardıma muhtaç kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz.

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