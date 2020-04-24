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25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronavirüs yasakları gölgesinde ilk oruç

24 Nisan 2020, Cuma 22:55
Dünya genelinde Müslümanlar, yeni tip koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde Ramazan ayının ilk orucunu tutuyor.

Dünya genelinde Ramazan ayı, iftar için aile toplantıları ve toplu ibadet yasakları gibi uygulamalarla geçecek. Euronews’in haberine göre, Türkiye de dahil çoğu Asya ve Orta Doğu ülkesinde camiler ibadete kapatıldı ve iftar buluşmaları gibi birçok faaliyete yönelik geniş çaplı yasaklar ilân edildi. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da dinî yetkililer inananlara evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’da Covid-19 nedeniyle Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerine giriş çıkışlar yasaklı. Kâbe’de toplu ibadetler durdurulurken, umre ziyaretleri de geçici süreliğine askıya alındı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün yayılımını önlemek için bazı Ramazan faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı yaptı.

Toplu iftar buluşmaları iptal

Bangladeş’te yetkililer camiye giden insan sayısını azaltmak üzere yapılan girişimlerde bulundu. Pakistan’da Ramazan öncesi camilerin dolup taştığı ve ibadet edenlerin çoğunlukla sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği görüldü. Bosna Hersek’te akşam ezanının okunmasıyla her yıl Ramazan ayının gelişini haber veren top atışı bu yıl da yapılsa da camilerde teravih namazı kılınmayacağı açıklandı.Türkiye’de ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başlarken toplu iftar buluşmaları ve cami ibadetlerinin askıya alındığı duyuruldu.

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Online mukabeleye devam

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, İslâm dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneğini, bu yıl 500 kişinin katılımıyla dijital ortamda sürdürüyor.

Ramazan boyunca uzaktan eğitim uygulamaları sistemiyle desteklenecek program, Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında 12.30-13.30’da gerçekleştiriliyor. Allah’a, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme ve aynı duâya aynı anda “Amin” diyebilme fırsatını verdiği için duâ ettiğini dile getiren TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, şunları söyledi: “Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her cuma mukabele öncesi uzman vaizler eşliğinde, ‘Ramazan ve Hayat’ seminerleri gerçekleşecek. Eğitim, akademi ve sosyal projeler alanında çeşitli çalışmalar yürüten merkez, dönem içinde devam eden ve ramazan için planlanan birçok eğitim programını uzaktan eğitim uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılarının istifadesine sunuyor” Ankara – aa 

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‘Kandiller’ sağlık için yanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazanda vakıf camilerini, sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı. Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami’nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa’daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu Ramazan da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi. Mahya ustalarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki atölyesinde hazırlanan “Sorumlu Ol Sağlıklı Kal”, “Hayat Eve Sığar”, “Şifa Senden Ya Şafi”, “Evde Kal Sağlıklı Kal” mesajlarını da ihtiva eden mahyalar camilere asıldı. Ankara – aa

 

 

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