Kültür dünyasına kitapçı ve kitabevi gibi kavramları Müslümanlar kazandırdı

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Bugünkü insanın iktisadî, sosyal ve fikrî seviyesi; nasıl emvali, otomobilinin büyüklüğü ve televizyonu ile ölçülüyorsa bir Müslüman’ın da bu yönlerden seviyesi, 9’uncu asırla 13’üncü asırlar arasında sahip bulunduğu kitaplarla ölçülüyordu. Bir seyyah, 891 yılında Dicle kenarındaki başşehirde yüzden fazla umûmî kütüphane sayar.

10’uncu asırda Batı manastırları, nâdiren sahip bulundukları birer düzine kitabı, zincirlerle tesbit ve muhafazaya çalışırlarken kitaplara karşı gösterilen büyük ölçüdeki düşkünlükte Müslüman’ın iktisadî hayatı mühim bir rol oynar. Her sene kitaplara, milyarlar yatırılır. Yalnız Bağdad’daki meşhur “Nizamiye Medresesi Kütüphanesi”nin yıllık bütçesine, yeni kitap ve yazmalar temini için ilave olarak bir buçuk milyon altın frank tutarında bir tahsisat konur.

Onun için, eczacı gibi kitapçı da bir Müslüman icadıdır. Tarihte kültür aracısı olarak kitapçı, kültür merkezi olarak da kitabevi, ilk defa ve uzun zaman yalnız İslâm dünyasında mevcuttu.”