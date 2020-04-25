Kur'an'ı alkışlayan meşhurlar: Maurice Bucaille

KUR’ÂN-I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Maurice Bucaille

Meşhur muharrir, müs-teşrik, edebiyat-ı Arabiye mütehassısı ve Kur’ânı- Kerîm’in mütercimi Prof. Dr. Maurice Bucaille, şöyle diyor:

“Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri batıl itikatlar zırva- sından, ancak Arabistan’ın Hira Gar’ında yükselen sesi kur- tarabilmiştir. İlâhî kelimeyi en ulvî makama yükselten ses, bu sesti. Fakat Rumlar, bu sesi din-leyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek dini ki, onun hakkında GodFrey Hecins gibi muhakkik bir fadıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor: “Bu dinde, mukaddes sular, şayan-ı teberrük eşya, asnam ve azizler, yahut Allah’ın anneleri olduğuna dair hurafeler; yahut a’mal-i salihadan mücerred imanı müfit tanıyan âkideler; yahut sekerat-ı mevt esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler, yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkârları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi âkideler onları kabul edenleri alçaltmış ve bu türlü insanlar dini rehberlerin esiri olmuşlardır. Bir vaziyet ki, onu tevlid eden âkidelerden bin kere beterdir!”

