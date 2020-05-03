Kur’an şiir değildir

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR

Kur’ân şiir midir? Değildir; fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’ân, şiirden daha yüksek bir şeydir. Mamafih Kur’ân, ne tarihtir, ne terceme-i haldir, ne de İsa’nın dağda irad ettiği mev’ıza gibi memua-i eş’ardır. Hatta Kur’ân, Budda’nın telkinatı gibi bir maba’d-et tabiiye, yahut mantık kitabı, ne de Eflâtun’un herkese irad ettiği nasihatler gibi de değildir. Bu, bir peygamberin sesidir. Öyle bir ses ki onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar. Bu sesin tebliğ ettiği din, evvelâ naşirlerini bulmuş, sonra teceddütperver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sayededir ki Yunanistan ile Asya’nın birleşen ışığı Avrupa’nın zulmet abâd olan karanlıklarını yarmış ve bu hâdise Hıristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku bulmuştur.” Doktor Johnson

Hazırlayan: CANER ERGÜN