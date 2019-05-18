Kur’ân yakmak terbiyesizlik

Danimarka’da Türk nüfus yoğunluğunda 3. sırada bulunan Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler, Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Yunus Emre Camii’ndeki iftara katıldı.

Ziegler, “Danimarka’da aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kur’ân-ı Kerîm yakarak seçime girebilmek için gerekli imzayı toplamasını ve 5 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimlerde yer alacak olmasına ilişkin, “Rasmus Paludan hakkında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum, hatta hiç yok. Çünkü eylemleri terbiyesizce, saygısızca ve provokasyon. İnsanların inançlarına saygı gösterilmeli. Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Hiç kimseye bir yararı yok. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

İftardan sonra çay ikram edilen Ziegler, Ramazan ayı dolayısıyla kendisine yapılan bu dâvet ile ilgili, “Bu sıcacık ortamda bulunmak çok keyifli. Kendim oruç tutmadım ama burada oruç tutanlardan gördüğüm, iftar saatine yakın son dakikalar biraz zor geçti.” ifadesini kullandı.