Küresel Müslüman toplumun dayanışmasına ihtiyaç var

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel’de iftar programı düzenledi.

Federasyon Başkanı Muhammed Ünal açılış konuşmasında dünyanın birçok yerinde yoksulluk ve zulüm olduğunu belirterek, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Suriye ve Gazze başta olmak üzere insanî kriz ve çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuna dikkati çeken Ünal, “İnsanî bir soykırımın yaşandığı Gazze hepimiz için gönül yarasıdır.” dedi.

Endonezya’nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi, dünya genelindeki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmenin önemine işaret ederek, “Biz bugün iftarımızı yaparken, Filistin’de insanlar sıkıntıların ve yıkılan evlerin ortasında oruçlarını açmak için mücadele ediyor.

Bu yüzden onların mücadelesi, adalete, barışa ve küresel Müslüman toplumunun dayanışmasına duyulan acil ihtiyacı net bir şekilde hatırlatmaya devam ediyor.” dedi.