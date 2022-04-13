Maça oruçlu çıkan Irving, galibiyette büyük rol oynadı

NBA takımlarından Brooklyn Nets’te oynayan, maça oruçlu çıkan Kyrie Irving takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

HABER: Mahmut Cemal Çakır

NBA takımlarından Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers’ı 115-108 mağlup etti. Maça oruçlu çıkan Kyrie Irving, 34 sayı 12 asistlik skor katkısıyla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Maç sonrası röportajında muhabirin kendisine “Ramazan için oruç tutuyorsun yani güneşin doğuşundan batışına kadar bir şey yiyip içmiyorsun. O halde 34 sayılık bir performans ortaya koyabilmek için gerekli olan enerjiyi nasıl buluyorsun?” diye sormasının ardından başarılı basketbolcu, Ramazan ayının ilahi bir yolculuk olduğunu ifade etti. Irving, bu yolculukta yalnız olmadığından bahsediyor. “İnançla yürüyorum ve tek önemli olan şey bu” diyen Kyrie Irving, dünya genelinde milyonlarca kardeşinin onun gibi oruç tuttuğunu, herkesin ibadetlerine ve dualarına önem verdiğini aktardı.

Kyrie Irving kimdir?

Kyrie Andrew Irving 23 Mart 1992 Avustralya Melbourne’de doğdu. NBA takımlarından Brooklyn Nets’te oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, 2011 NBA Seçmeleri’nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA’deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü’nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. Kyrie, 23 Ağustos 2017 tarihinde Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic karşılığında Boston Celtics takımına takaslandı. Kyrie Irving 2018-19 sezonu sonunda Celtics takımından serbest kaldı. 30 Haziran 2019 tarihinde Brooklyn Nets takımına imza attı.