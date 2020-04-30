Malezya'da hüzünlü Ramazan

Malezya’da da imamlar bu Ramazanda cemaatlerinden ayrı kaldı. Selangor’daki Hisamuddin Camii’nin imamı Yusmi Haniff Ariffin: “(Salgın sebebiyle) Malezya’da her yıl olduğu gibi renkli ve coşkulu bir ramazan göremeyeceğiz bu yıl.”

Malezya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ötürü mübarek Ramazan ayında camilerin toplu faaliyet ve ibadetlere kapalı tutulması, imamların cemaatlerinden ayrı kalmasına sebep oldu. Ülke genelinde çoğu camide sadece ezanlar okunurken, Malezya’nın bazı büyük camilerinde teravihler, sadece cami görevlileri tarafından, sosyal mesafe kuralına riayet edilerek kılınıyor. 15 bin kişilik kapasitesiyle Malezya’nın en büyük camileri arasında yer alan başşehir Kuala Lumpur’daki Masjid Negara’da (Ulusal Cami), simgesel önemi dolayısıyla teravihler cami görevlileri tarafından sürdürülüyor. Selangor eyaletindeki camilerden Masjid Hisamuddin’de imamlık yapan Yusmi Haniff Ariffin de birçok meslektaşı gibi Ramazanını evinde geçiriyor.

Teravihi ailemle kılıyorum

İmam Yusmi, bu yıl öncekilerden çok farklı bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, “Böyle bir tecrübeyi ilk defa yaşıyoruz. Virüs salgını adeta ülkede hayatı durdurdu ve sonuçları Ramazanı da etkiledi. Malezya’da her yıl olduğu gibi renkli ve coşkulu bir Ramazan göremeyeceğiz bu yıl. Görev yaptığım camide Ramazan atmosferi oldukça coşkulu ve maneviyatlı idi. Şimdi ise camiler boş kaldı. Bu duruma üzülüyoruz, fakat sağlığımız için evlerimizde kalmamız gerekiyor.” dedi. Yusmi, teravih namazlarını her gün ailesiyle birlikte kıldığını aktararak “Cami cemaatimden uzak kalsam da Allah’a şükür ailemle teravih namazlarını kılabiliyoruz. Eşim ve çocuklarım, bu Ramazanı hep beraber geçirebildiğimiz için memnunlar.” ifadesini kullandı.

Kur’an dersleri sosyal medyada

Başşehir Kuala Lumpur’daki Üsame bin Zeyd Camii’nin imamı Mohd Raşid Salih ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla camisinde her Ramazan yapılan Kur’ân ve fıkıh derslerini yapamamanın hüznünü yaşadığını vurgulayarak, “Maalesef camilerin kapatılması dolayısıyla Kur’ân öğrenmek veya kıraatini geliştirmek isteyen çocuklar bu yıl hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medya üzerinden ulaşabildiklerimizle ders yapmayı planlıyoruz, fakat çok kişiye ulaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.