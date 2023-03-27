Millet İttifakı, Yeni Asya iftarında buluştu

BURSA YENİ ASYA DERNEĞİ’NİN TERTİPLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.

Bursa Yeni Asya Derneği tarafindan tertiplenen Bediüzzaman Haftasi programları içerisinde yer alan iftar proğramı ve hatim duası, Risale-i Nur dersi ve teravih namazı Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Derneği salonlarinda büyük bir davetli katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Millet İttifakı’ni teşkil eden Demokrat Parti, İyi Parti, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinden yetkililerin katılması da programı renklendirdı. Misafirler, Yeni Asya Derneği yetkililerine teşekkür ettier.

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