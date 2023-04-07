Moskova iftarında depremzedelere dua

Zafer Parkı’ndaki Anıt Camisi önünde düzenlenen iftara çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da “Türkiye Akşamı” iftar programı düzenlendi. Zafer Parkı’ndaki Anıt Camisi önünde her yıl geleneksel olarak kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı. Büyükelçilik himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye’de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dünyadaki ve Rusya’daki destek ve yardımları konu alan videonun gösterildiği programda, Rusya’daki Müslüman çocuklar Türkiye’deki depremzedeler için dua etti. Ayrıca Türkiye ve İslam dini hakkında mini bilgi yarışması yapıldı. AA

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