Mostar’da gençlik iftarı

Bosna Hersek’in Mostar şehrinde Bosna Hersek İslam Birliği (İB) Mostar Cemaati Meclisinin iftarına 1100 genç katıldı.

“Ramazan Günleri” etkinliği kapsamındaki iftar programı, İB Mostar Cemaati Meclisi, Gençlik Bilgi Servisi ve Mostar Belediyesi tarafından Mostar Köprüsü’nün altındaki platoda yapıldı. Gençlik Bilgi Servisi koordinatörü Nedim Hondo, bu sene geleneksel “Gençlik İftarı”na rekor sayıda katılım olduğunu belirterek, “İlk defa 1000’den fazla genç ile iftar yapıyoruz. Pandemiden dolayı geçtiğimiz iki yıl boyunca iftar organize edememiştik.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.