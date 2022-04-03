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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Mukabele geleneği Braille alfabesiyle de sürüyor: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

03 Nisan 2022, Pazar 17:21
Şanlıurfa'da, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alan görme engelliler, Ramazanda mukabele geleneğini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde İl Müftülüğü iş birliğiyle açılan Braille alfabesi kursuna katılan görme engelliler, ramazan dolayısıyla Kur'an kursu eğitmeni tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla takip ediyor.

İl Engelli Koordinatörü ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, 6 yıl önce görme engellilere yönelik Braille alfabesi kursu açtıklarını söyledi.

Bugüne kadar aralarında görme ve bedensel engellilerin de bulunduğu 100 kursiyere Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini anlatan Akbaş, bu yıl ise 13'ü görme 30 engelliyle kursa devam ettiklerini bildirdi.

Her ramazan ayında mukabele geleneğini yaşattıklarını, geçen yıl salgından dolayı çevrim içi olarak yaptıkları hatim etkinliğini bu yıl yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Her yıl ramazan ayında hatim programı yapıyoruz ve Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- bir sünnetini hep beraber ihya ediyoruz. Her Ramazanda Allah'ın izniyle 2 hatim yetiştiriyoruz. Salgın döneminde kursumuz kapalı olduğu için bunu geçen sene online olarak yaptık. Bu sene Rabbim yüz yüze yapmayı nasip etti. Bu ramazanda da yine 2 hatim yapacağız. Kursumuzda biz okuyoruz onlar dinliyor, onlar okuyor biz dinliyoruz. Kursumuzda aynı zamanda bedensel ve zihinsel engelli kursiyerlerimiz var, onlara da Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimler veriyoruz. Yaptığımız hatimleri bizi dinleyen tüm öğrencilerimizin ölmüş yakınlarına hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz de büyüklerine faydalı oldukları için kendilerini daha çok mutlu hissediyor. Burada kursiyerlerimiz birbirlerini yarenlik yaparak ve bu işi severek yapıyorlar. Kendilerini daha özgür hissediyorlar."

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Görme engelli kursiyer Esra Deniz (18), yaklaşık iki yıl önce geldiği kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim kursunu çok sevdiğini ve kendisini huzurlu hissettiğini ifade eden Deniz, "Kursa geldiğimde içime bir ferahlık geliyor, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu Ramazan ayında yine mukabele geleneğini yaşatarak hatim indireceğiz. Hatimleri de sevdiklerimize bağışlayacağız. Herkesi bu kursa gelmeyi tavsiye ediyorum, buraya gelen bir daha kolay kolay gitmez." dedi.

Zemzem Sılık da bir öğretmenin tavsiyesiyle kursu öğrendiğini belirterek, kursa geldiği için büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim kursu ile huzuru bulduğunu ve kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Sılık, "Kursa gelmeden önce arkadaşım yoktu ve psikolojim bozuktu. Burada çok güzel bir ortam var, biraz nefes aldım. Burası insanı normalleştiriyor. Bu sene benim ilk senem ve Ramazan ayında inşallah bir hatim yapacağım. Hocamız okuyacak biz takip edeceğiz, çok sevinçliyim, mutluyum. Hatmi de yakınlarıma ve sevdiklerime armağan edeceğim inşallah." şeklinde konuştu.

AA

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