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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Müslüman âlimlerin ilmî çalışmalarının gâyesi Yaratıcıyı tanımak

31 Mart 2023, Cuma 00:11
AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - HAZIRLAYAN: FEYZULLAH ERGÜN - YASİN ÖZER

“Avrupa, en mühim antik eserleri Müslümanlar sayesinde öğrendi. Onlar, Yunan eserlerine ait tercümeleri, komanterleri ve bizzat kendi eserleriyle Carmen dünyasında ilmî düşünce ve araştırmayı ateşleyerek harekete getirip beslediler.Rakamları, geliştirdikleri aletleri, aritmetik, cebir, kürevî trigonometri ve optikleri sayesinde; Batı’yı, tabii ilimler sahasında artık kendi alet ve keşiflerine dayanarak ilerlemeye kalkışacak bir seviyeye getirdiler.

İslâmiyet’te astronomi etüdleri zaruri idi. Bizzat Allah, insanların semâyı incelemelerine Kur’an’da işaret buyurmuştu. Bu sebeple yıldızların hareketi, Allah namına araştırıldı. Her ilmî esere, onun nâmına başlandı.”

 

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