Müslüman polisler iftar verdi

New York şehrinde faaliyet gösteren New York Müslüman Polisler Derneğinin, NYPD’nin merkez binasında düzenlediği 11. geleneksel Ramazan iftarına, NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve toplumda çeşitli dinleri temsil eden dâvetliler katıldı.

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, konuşmasında, herkesin Ramazanını kutlayarak, bu ayın dayanışma ve birlikteliği temsil ettiğini söyledi. Rana, hep birlikte, barış köprülerine zarar veren toplumdaki nefret ve ayrımcılığa karşı çıkılması gerektiğini kaydetti. NYPD Emniyet Müdürü James P. O’Neill de Ramazan ayında, Müslüman toplumu başta olmak üzere şehirdeki dini ibadethanelerin güvenliğini sağlama çalışmalarına değindi.

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