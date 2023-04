Müslüman polislerden iftar yemeği

NEW YORK MÜSLÜMAN POLİSLER DERNEĞİ’NİN GELENEKSEL HALE GELEN İFTAR YEMEĞİ DAVETİNE GÖREV YAPAN POLİSLER, AİLELERİ, MÜSLÜMAN ÜLKELERİN DİPLOMATLARI VE DAVETLİLER KATILDI. TÜRK KOMİSER ALİ HAMMUTOĞLU, İFTAR ÖNCESİ KURAN-I KERİM OKUDU.

New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, New York’taki Müslüman toplum üyeleri ile geleneksel iftar programında bir araya geldi. New York Müslüman Polisler Derneği’nin (MOS), NYPD’nin merkez binasında düzenlediği geleneksel ramazan iftarına, NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve davetliler katıldı. ABD milli marşı, dua ve MOS başkan yardımcısı Türk komiser Ali Hammutoğlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başlayan iftar programında Müslüman polislerin Pakistan’daki sel ile Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlere yönelik insanı yardım faaliyetlerini anlatan bir video sunumu yapıldı. New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazanını kutlayarak, dernek olarak NYPD ile şehirdeki Müslüman toplumu arasında güçlü ilişkiler kurmak için çalıştıklarını belirtti.