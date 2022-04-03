Müslüman ülkelerde iftar yapacağım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam dünyasına, “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum.” mesajı gönderdi.

Guterres, ramazan mesajında, bu ayın şefkat, empati ve bir araya gelme dönemi olduğunu belirterek bu yıl, daha önce de yaptığı gibi dayanışma için Müslüman ülkeleri ziyaret ederek onlarla iftar yapacağını ifade etti.

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