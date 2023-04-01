Müslümanlar, hastalığı tedavi etme yönünden de Batı’dan farklı idi

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayanlar: Feyzullah Ergün - Yasin Özer

“12’nci yüzyıl sonlarına kadar Batı’da, sadece hasta kabul eden ayrı binalar mevcut değildi. Müslüman hastanelerine benzer şekilde, yalnız hastalarla onların bakım ve tedavilerine mahsus müstakil hastane binaları, Batı’da ancak Haçlıları takiben kuruldu. Kilisenin gölgesinde “Kendisini Hıristiyan olmayan bir doktora, bir Musevî veya bir Müslüman’a tedavi ettiren, kiliseden afaroz edilip tard olunur. Zira burada, umumi selamet ihlâl ve tehdit olunmuştur.” anlayışıyla kurulan hastanelerden önce, 11’inci asırda Kahire Etibba Odasının Başkanı Tabib İbn-i Rıdvan “Doktor, düşmanlarını da aynı ruh, aynı alâka ve ihtimamla tedavi etmelidir. Bu suretle onları tedaviye çalışırken sevmelidir.” sözleriyle mevcut farkı belirtmiş oluyordu.

Batı tababeti bu durumda iken ‘Biz en iyi, başarılı tedavinin, hastanın zihnî ve ruhî kuvvetlerini takviye eden, cesaretini ve mücadele kuvvetini arttıran, muhitini güzel ve hoşa gider tarzda tertipleyen, müzik dinleten, onu sevdiği kimselerle bir araya getiren tedavi olduğunu, düşünmeye mecburuz.’” diyen İbn-i Sina’nın modern görüşü ibret vericidir.”